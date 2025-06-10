Ebru Yaşar'dan İsrail'e sert tepki: Bu insanlık dramı son bulmalı

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İsrail ordusunun başlattığı abluka ve yasaklamalar nedeniyle Gazze'de milyonlarca insan açlığa mahkum oldu.

Bunun üzerine aktivist Greta Thunberg ve aralarında 2 Türk vatandaşının da bulunduğu 12 kişi, Madleen isimli gemi ile Gazze'ye yardım götürmek üzere İtalya'dan yola çıktı.

İSRAİL GEMİYE BASKIN YAPTI

Ancak bu umut ve yardım gemisi, İsrail tarafından hain saldırılara maruz kaldı ve aktivistler alıkonularak gözaltına alındı.

Müdahalenin ardından gemiyle irtibat kesilirken, ilerleyen saatlerde Madleen gemisinin İsrail savaş gemileri eşliğinde İsrail'in Aşdod Limanı'na ulaştığı bildirildi.

EBRU YAŞAR'DAN İSRAİL'E SERT TEPKİ

Tüm dünyanın tepkisini çeken bu olaya bir tepki de ünlü şarkıcı Ebru Yaşar'dan geldi.

İsrail'in neden olduğu acılara ve haksızlıklara karşı tepkisini dile getiren Yaşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekti.

"BU İNSANLIK DRAMI SON BULMALI"

Yaşar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Gazze'ye yapılan insani yardımların nasıl engellendiğine bütün dünya şahit oldu. Vicdan durmaz, iyilik vazgeçmez, umut susmaz. Acının ve bu insanlık dramının artık son bulması lazım, içimiz yanıyor."