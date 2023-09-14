Ebru Yaşar'ın konser tarzı olay oldu Kıyafetleriyle sosyal medyanın gündemine giren Ebru Yaşar, çok merak edilen takılarıyla ilgili konuştu.

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Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, geçtiğimiz günlerde İstanbullu hayranlarıyla bir araya gelmişti.

Sahnesinde iddialı tarzıyla dikkat çeken Yaşar'ın tarzı sosyal medyayı ikiye böldü.

Sahne kıyafeti ve takıları ile dikkatleri üzerine çeken Yaşar, "Doğu ve batı sentezi yaptım. Kayınvalidem tarafı da takılarımı gönderdi." ifadelerini kullandı.

"Kezban Paris'te"

Ebru Yaşar'ın büyük şapkası ve takılarını gören Seren Serengil de kendini tutamadı, yorum yaptı. Serengil Yaşar'ın tarzına dair "Kezban Paris'te filmi vardı, bana onu anımsattı." yorumunda bulundu.

Yorumu gören Ebru Yaşar hayranları, Seren Serengil'e ateş püskürdü. Seren Serengil'in yorumunu görenler "Herkesin kendi zevki, sesi muhteşem." yorumları yaptı.