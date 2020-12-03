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    Ebru Yaşar'ın okulu tamamlandı

    Diyarbakır’da yaptırılan Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulu tamamlandı.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2020 - 07:31
    • Güncelleme : 03.12.2020 - 09:39
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    Ebru Yaşar'ın okulu tamamlandı

    Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’ne bağlı Sanayi Mahallesi’nde inşa edilen 12 derslikli Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulu eğitime hazır.

    5 KM YÜRÜYORLARDI

    Okul sayesinde bölgede yaşayan öğrenciler, 5 kilometre uzaklıktaki okula yürümek zorunda kalmayacak.

    4.5 milyon liraya mal olan okulda müzik atölyesi, teknoloji sınıfı, basketbol sahası, kütüphane ve konferans salonu da bulunuyor.

    Ebru Yaşar’ın eşi işadamı Necat Gülseven tarafından yaptırılan okulun sınıfları, pandeminden sonra öğrencilerle  dolacak.

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