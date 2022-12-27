Ece Çeşmioğlu kızını paylaştı

Taner Ölmez ile Haziran 2021'de evlenen Ece Çeşmioğlu, 9 ay önce dünyaya getirdiği kızı Zeynep'in yüzünü ilk kez gösterdi. Paylaşım kısa sürede büyük beğeni aldı.

Oyuncu Ece Çeşmioğlu, kendisi gibi oyuncu olan Taner Ölmez ile geçtiğimiz yıl nikah masasına oturdu.

Evliliklerini gözlerden uzakta yaşayan ikili, ünlüler camiasının en beğenilen çiftleri arasında yer alıyor.

Kızları mart ayında dünyaya geldi

İlk kez anne baba olma heyecanı yaşayan genç çift, mart ayında kızları Zeynep'i kucaklarına aldı.

Şu fıralar herhangi bir projede yer almayan iki başarılı oyuncu, kızlarıyla vakit geçirmeyi tercih ediyor.

İlk kez yüzünü gösterdi

Sosyal medya hesaplarından kızlarıyla paylaşım yapan Ölmez ve Çeşmioğlu, kızlarının yüzünü göstermekten kaçınmıştı.

Çiftin hayranları bebeklerinin kime benzediğini merak ederken Ece Çeşmioğlu kızı Zeynep'in yüzünü ilk kez göstererek paylaşımda bulundu.

Kısa sürede büyük beğeni toplayan paylaşıma ünlüler camiasından da çok sayıda yorum geldi.