Ece Dizdar'dan duygulandıran deprem paylaşımı

1999 Gölcük Depremi’nde anne ve babasını kaybeden oyuncu Ece Dizdar, ailesinin ölüm yıl dönümlerinde paylaştığı fotoğraflarla andı.

Oyuncu Ece Dizdar, 17 Ağustos 1999'daki büyük Marmara depreminde kaybettiği ailesini ölüm yıl dönümlerinde paylaştığı fotoğraflarla andı.

Henüz 17 yaşındayken anne ve babasının ölümüyle sarsılan Ece Dizdar, fotoğrafların altına şu notu düştü:

"Kalbim her sene bir vuruş aksar"

"17 rakamını sevmem. Ağustos kelimesini de. Böyle gün olmaz bence mesela. Kalbim her sene bir vuruş aksar. Ailenin kaybının bir doğal afet dolayısıyla oluşu, bu günün toplumun belleğinin bir parçası oluşu ilginç bir şey...

"Gizli bir klüp"

Her sene bu paylaşımı yapmak önce anlamsızlaşır, dersin ki ben kime anlatıyorum bunu, neden anlatıyorum…Sonra da dersin ki bu gizli bir klüp, depremde bir parçasını kaybedenlerin kabul edildiği bir klüp. Bir ses et sen yine de.





"Hayat bir daha hiç aynı olmadı"

Yüzüm güler benim bilirsiniz, sadece bu gün söylerim. Yavaş yavaş yaşıtlarımın ebeveynleri hastalanıyor, ölümler başlıyor, beni yeni anlamaya başlayanlar oldu bu yıllarda.

23 yıl önce bugün ailemi depremde kaybettim. Hayat bir daha hiç aynı olmadı. Ama bu bazen eskisinden daha güzel olduğu gerçeğini de değiştirmez. Klübün bütün üyelerine tek tek sarılırım."