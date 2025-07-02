Ece Erken aileye girdi! Sinan Akçıl'ın kardeşiyle dans etti

Eşini kaybettikten sonra uzun zamandır hayatına kimseyi sokmayan Ece Erken, gönlünü ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'a kaptırdı.
Ünlü çift, ilk kez Samsun Havalimanı'nda el ele görüntülenmişti.
MÜSTAKBEL GÖRÜMCE İLE DANS
Özel hayatından dolayı eleştirilerin hedefi olan Ece Erken, kısa süre içinde Sinan Akçıl'ın ailesine de girdi. Erken, dün akşam Akçıl'ın İstanbul'daki konserine gitti. Konser alanında Sinan Akçıl'ın ablası İdil Akçıl ile bir araya gelen Ece Erken, kurtlarını döktü.
Kısa sürede aileye giren Ece Erken, görümcesiyle dans ettiği anları da sosyal medya hesabından yayınladı.