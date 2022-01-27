Ece Erken: Ben onu çok seviyorum nasıl yaşayacağım

Ece Erken: Ben onu çok seviyorum nasıl yaşayacağım

Ece Erken, geçtiğimiz yıl nikah masasına oturduğu Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesi sonucu ilk duygularını paylaştı.

Eski Beşiktaş yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde İstanbul Yeşilköy’deki bir balıkçıda kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ece Erken ile uzun süre program yapan Bircan Bali, eşini kaybeden ünlü sunucunun evde annesi ve oğlu birlikte olduğunu söyledi.

"ONSUZ NASIL YAŞARIM"

Bali, Erken'in annesiyle konuştuğunu ifade edip, "Annesi Ece Erken'i yalnız bırakmıyor. Oğlu Eymen'in henüz hiç bir şeyden haberi yok. Sabah Bodrum'a gideceklerini sanıyor. Ece, annesine 'Ben onu çok seviyorum nasıl yaşayacağım?' demiş. Olayın doğruluğuna inanmak istemiyor" şeklinde konuştu.

Ece Erken: Ben onu çok seviyorum nasıl yaşayacağım VİDEO