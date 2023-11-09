Ece Erken, Demet Şener'in sözlerini paylaşarak eski eşine göndermede bulundu Ece Erken, 2014-2015 yolları arasında sadece 7 ay evli kaldığı çocuğunun babası Serkan Uçar'a tepki gösterdi.

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Bir dönemin en ünlü sunucularından Ece Erken, 2014'te Serkan Uçar'la hayatını birleştirmiş, Nisan 2015'te Eymen ismini verdikleri oğlunun doğumuyla ilk kez anne olma mutluluğu yaşamıştı.

Aynı yıl boşanan Erken, velayeti kendisinde olan çocuğuna yıllardır kendisinin baktığını açıklamıştı.

"Eymen'in masraflarını hep ben karşıladım." diyen ünlü isim, sosyal medya hesabından eski eşine bir göndermede daha bulundu.

Oğlu Eymen'in babası Serkan Uçar ile 2015 yılında boşanan ve eski eşiyle sık sık sorun yaşayan Ece Erken, eski manken Demet Şener’in katıldığı bir yayında sarf ettiği sözlerini alıntılayarak göndermede bulundu.

"Çökerler"

Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay için dediği; "Ömer'in diş telini bile yaptırmadı" başlıklı haberi paylaşan sunucu, "Diş teli mi? Bana bir şey olsa benim oğluma bıraktıklarıma çökecekler var." mesajını yazdı.

Ece Erken, 2014-2015 yolları arasında sadece 7 ay evli kaldığı çocuğunun babası Serkan Uçar'a daha önce de birçok kez tepki göstermişti.

Ece Erken, oğluyla yurt dışına çıkmasına izin vermediği eski eşine karşı hukuk mücadelesi vereceğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Evladının maddi ve manevi yanında olmayıp, görgüsüz hayatını gözümüzün içine sokuyorsun.

"Sonradan görme, gurursuz ve vicdansız"

Ama çocuğu bir yere götürmek için senden izin istiyorum. Allah sonradan görme, gurursuz ve vicdansız herkesten evladımızı korusun. Yasaların acilen değişmesi lazım.

Bunun için hukuk mücadelesi gerekiyorsa onu da yapacağız. Çocuk hastalandı, yoksun. Okulla alakalı hiçbir şeyde yoksun. Bir şeye ihtiyacı var mı, bilmezsin.

"İyi gününde bile yoksun"

İyi gününde bile yoksun. Ama senden evladımı tatile götürmek için izin alacağız ve sen evladıma yine zarar verip yine izin vermeyeceksin. Trajikomik ama bunun elbet bir cevabı olacak.”