Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu aşk tatilinde

Ece Erken yuvasını yıkmak ile suçlandığı Şafak Mahmutyazıcoğlu ile Bodrum’da yakalandı.

Evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Ece Erken, ilişkisini bitirdiğini açıklamıştı. Ancak ünlü sunucu, ayrılığa dayanamadı ve sevgilisiyle barıştı.

"DENİZDE ROMANTİK ANLAR

Takvim'de yer alan habere göre, Erken, geçtiğimiz ay eşinden boşanan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Bodrum'da görüntülendi. Denize giren aşıklar, birbirlerine şakalar yaptı. Çift, zaman zaman romantik anlar yaşayıp kimseyi umursamadan öpüştü.

42 yaşındaki Ece Erken, sevgilisinin evini basmış ve lüks arabalarının aynalarını kırarak gündem olmuştu.