Ece Erken: Kocam artık dalga geçiyor

Ece Erken ve eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu arasında yaşanan kavganın perde arkası ortaya çıktı.

Haziran 2021'de Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile nikah masasına oturan Ece Erken'in, bir süredir 41 yaşındaki iki çocuk babası avukat eşi ile görüntü vermemesi dikkatlerden kaçmamıştı. Sunucunun sosyal medyada yaptığı hamleler de kafalarda soru işaretlerine neden olmuştu.

HER ŞEYİ SİLDİ

43 yaşındaki güzel, önce Instagram hesabından eşi ile yer aldığı fotoğrafları silmişti. Sonrasında ise 'Mahmutyazıcıoğlu' soyadını profilinden kaldırmıştı. Ece Erken’in bu hareketi, 'Evlilik bitiyor mu?' sorusunu akıllara getirmişti. Oğlu Eymen ile tatile çıkan ünlü sunucu, Instagram'da yaptığı paylaşım ile söz konusu dedikodulara yanıt vermişti.

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile bir araya gelen Ece Erken, geçirdikleri eğlenceli anlardan kalp ve nazar boncuğu emojisiyle fotoğraf paylaşmış, Instagram profilindeki soyadı bölümüne de 'Mahmutyazıcıoğlu' eklemişti. Böylece "Her şey yolunda" mesajı vermişti.

"EVİ TAŞIYORDUM"

Ece Erken, eşi ile yaşadığı soruna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu:

"Ev taşıyorum ve inanılmaz stresli bir şey. Şafak'ın arkadaşları yardımcı olacağını söyledi. Sürekli gecikme oldu. Benim mimarlarla ilgili travmam var, yine öyle bir şey başıma geldi. Bu konuyla ilgili tartışma yaşadık...

"BENİ ENGELLEDİ SANDIM"

O sırada Şafak Ankarada'ydı ve Instagram hesabını kapatmış. Beni engelledi zannettim, soyadımı ve fotoğrafları arşive attım. Sonrasında barıştık ama bir daha yapmayacağım...

Şafak dün eve geldi, hiçbir şey yokmuş gibi birlikte Ankaraya geldik, akşam döneceğiz. Şafak artık dalga geçiyor. Ama iyi oldu dostu düşmanı gördük."