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    Ece Erken oğlu Eymen'i sevgilisiyle tanıştırdı

    Ünlü sunucu Ece Erken, bir dönem evliyken ilişki yaşadığı iş insanı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile tatile çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 10.07.2020 - 07:14
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    Ece Erken oğlu Eymen'i sevgilisiyle tanıştırdı

    Ece Erken, yuvasını yıkmakla suçlandığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Bodrum’da yakalanmıştı. İş insanıyla denizdeki aşk dolu anlarının objektife takıldığından haberi olmayan Erken, oldukça keyifliydi.

    EYMEN DE AŞK TATİLİNE KATILDI

    Sevgilisiyle aşk dolu günler geçiren Erken'in yanında oğlu Eymen'i de götürdüğü ortaya çıktı.

    Sunucu, 5 yaşındaki oğluyla sevgilisinin teknesinde pozlar verdi. Erken'in oğlu Eymen'i kısa sürede sevgilisiyle bir araya getirmesi ilişkinin ciddi olduğu düşündürdü.

    Ece Erken oğlu Eymen'i sevgilisiyle tanıştırdı #1

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