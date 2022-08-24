Ece Erken'in bakıcı isyan

10 bin TL'ye kadar ücreti gözden çıkaran Ece Erken, bu paraya çalışacak kimseyi bulamadığını söyledi.

Ünlü sunucu Ece Erken, oğlu Eymen için bakıcı bulamamaktan dert yandı. Eski bakıcısına 8 bin TL aylık maaş veren Erken, şimdi yine bakıcı arayışına girdi.

10 bin TL'yi beğenmiyorlar

Annesinin ameliyat olduğu için şu anda çocuğuna tek başına baktığını açıklayan Ece Erken, bakıcıya ayda 10 bin TL ödeyeceğini açıklasa da çalışacak kimseyi bulamamaktan dert yandı.

"İki aile birlikte tutuyor"

Ece Erken, "Bakıcı fiyatları o kadar artmış ki; çevremdeki birçok kişi dolarla maaş verdikleri bakıcıların parasını iki kişi ortak karşılıyor. Bakıcı haftanın 3 günü birinde, 3 günü de diğerinde kalıyor." dedi.