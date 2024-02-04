Ece Erken'in sapığıyla başı dertte! "Beni dağa kaldırmakla tehdit ediyor" Daha önce yaptığı suç duyurusu sonucu akıl hastanesinde tedavi altına alınan Erdal Çınar, yeniden Ece Erken'i tehdit ediyor. Ece Erken, sosyal medya hesabından isyan etti..

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Akıl hastanesinde tedavisini tamamlayan sapığı Erdal Çınar, yeniden Ece Erken'i yeniden rahatsız etmeye başladı..

Ece Erken cep telefonundan mesaj atarak kendisini ve merhum eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu tehdit ettiğini ileri sürdüğü takıntılı hayranı Erdal Çınar hakkında daha önce suç duyurusunda bulunmuştu.

Ekim 2021'de görülen duruşmaya şikayetçi Ece Erken ve tutuksuz sanık katılmış, Çınar hakkında iddianame düzenlenmişti.

Akıl hastanesine yatırılmıştı

Geçen yıl mahkemenin verdiği kararı duyuran Erken, "Yıllardır peşimdeki sapık Erdal Çınar'a Şafak'ın açtığı ve değerli avukatım Helin Ballıkaya'nın dahil olduğu mahkeme bugün sonuçlanmış ve mahkeme Erdal'ın akıl hastanesine yatırılmasına karar vermiş. Allah razı olsun. Şafak'ın en istediği şeydi" ifadelerini kullanmıştı.

Sapığı yeniden tehdit etti, Ece Erken isyan etti

Ünlü sunucu Ece Erken, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla akıl hastanesinde tedavi gören sapığı Erdal Çınar'ın çıktığını ve kapısına dayandığını söyledi.

"Şizofreni teşhisi konup neden tedavi görmüyor"

Peş peşe yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

Bu şahıs nasıl benim kapımın önüne kadar gelebiliyor? Neden hâlâ dışarıda? Şizofreni teşhisi konup neden tedavi görmüyor? Sabahın 4.30'unda Acarkent'te ağacın dibinde beklemiş, her türlü ihbarımızı yaptık. Neden dışarda?

"Beni dağa kaldırmakla tehdit ediyor"

Erdal Çınar'ın annesine gönderdiği notları da emniyeti etiketleyerek paylaşan Ece Erken, "Erdal Çınar beni dağa kaldırmakla tehdit ediyor. Suç duyurusunda bulunduk. Akıl hastanesinden çıkmış ne yapmasını bekliyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Daha sonra sapığının fotoğrafını paylaşan Erken, takipçilerinden Erdal Çınar'ı görenin polislere bildirmesini istedi.