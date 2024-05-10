Ece Gürsel annesiyle verdiği pozu paylaştı! Ünlü mankenin karesine yorum yağdı

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Bir dönemin en popüler isimlerinden manken ve sunucu Ece Gürsel, artık yaptığı cesur paylaşımlar ve özel hayatıyla gündeme geliyor.
"Annem ve ben"
Paylaşımları dikkat çeken Gürsel, bu kez Instagram hesabından annesiyle olan pozunu "Annem ve ben… Maşallah diyelim güzel anneme." notuyla paylaştı.
Annesinin güzelliği dikkat çekerken söz konusu paylaşımla ilgili mankenin takipçilerinden yorum yağdı.
"Bu nasıl anne"
Gürsel'in paylaşımına, "Bu nasıl anne", "Model gibi", "Kimse inanmaz anne-kız", "Annesi de kendisi de aşırı güzel" gibi yorumlar yapıldı.
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