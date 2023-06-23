Ece Ronay estetiksiz hali
ensonhaber.com

TikTok fenomeni Ece Ronay, olaylı yözel hayatıyla gündemden düşmeyen bir isim.

Genç yaşına rağmen yaptırdığı operasyonlara başka birine dönen Ronay, estetiksiz haliyle herkesi şaşırttı.

Henüz 29 yaşında olan Ronay, geçirdiği estetik operasyonlar sonucu bambaşka birine dönüştü.

Ece Ronay estetiksiz hali

1 çocuk annesi

Ece Ronay eşi Mehmet Bilir'den geçtiğimiz aylarda boşanmıştı. Olaylı bir boşanma süreci geçiren TikTok fenomeninin Bilir'den Miran isimli bir oğlu bulunuyor.

Ece Ronay estetiksiz hali

Diyarbakırlı

Aslen Diyarbakırlı olan fenomenin TikTok'ta 4.1 Milyon, Instagram'da ise 1.4 Milyon takipçisi bulunmaktadır.