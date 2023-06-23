Ece Ronay estetiksiz hali Mehmet Ali Erbil ile olan taciz davalarıyla adı duyulan şarkıcı Ece Ronay'ın estetiksiz hali görenleri şaşırttı.

ensonhaber.com

TikTok fenomeni Ece Ronay, olaylı yözel hayatıyla gündemden düşmeyen bir isim.

Genç yaşına rağmen yaptırdığı estetik operasyonlara başka birine dönen Ronay, estetiksiz haliyle herkesi şaşırttı.

Henüz 29 yaşında olan Ronay, geçirdiği estetik operasyonlar sonucu bambaşka birine dönüştü.

1 çocuk annesi

Ece Ronay eşi Mehmet Bilir'den geçtiğimiz aylarda boşanmıştı. Olaylı bir boşanma süreci geçiren TikTok fenomeninin Bilir'den Miran isimli bir oğlu bulunuyor.

Diyarbakırlı

Aslen Diyarbakırlı olan fenomenin TikTok'ta 4.1 Milyon, Instagram'da ise 1.4 Milyon takipçisi bulunmaktadır.