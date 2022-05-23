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    Ece Ronay, hukuk mücadelesini kazandı

    Sosyal medya fenomeni, şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil ile olan davası süresinde kendisi hakkında yapılan ‘hakaret’ içeren videoların kaldırılması için verdiği hukuk mücadelesini kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2022 - 08:01
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 09:13
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    Ece Ronay, hukuk mücadelesini kazandı

    Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, geçtiğimiz aylarda klibinde oynayan Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa etmiş ve ünlü şovmenden "taciz" ve "hakaret" sebebiyle şikayetçi olmuştu.

    Olaya ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Ronay, Mehmet Ali Erbil ile olan davası süresinde kendisi hakkında yapılan 'hakaret' içeren videoların kaldırılması için verdiği hukuk mücadelesini kazandı.

    "Kararı Mehmet Ali Erbil'e ilettik"

    Davayla iligli açıklama yapan Ronay'ın avukatı, “Ece Hanım'ın Mehmet Ali Erbil ile olan taciz iddiası dosyasında ‘hakaret’ içeren söylemlerin olduğu televizyon kanallarına görüntülerin kaldırılması için ulaştık. Ancak o kanallar görüntüyü kaldırmadı. Biz de Gaziantep 4. Sulh Ceza Hakimliği’ne erişim engeli getirmesi için dava açtık. Mahkeme de kararı verdi, o 7-8 videoya erişim engeli getirdi. Kararı şimdi kendilerine gönderdik. En kısa sürede videoların kaldırılmasını bekliyoruz, eğer kalkmazsa tekrardan hukuki sürecimiz devam edecek.

    "Sadece fiziksel şiddet yok"

    Kadına şiddet sadece fiziksel olmuyor. Kadına şiddet böyle televizyon üzerinden de olabiliyor. Herkes böyle olaylarda mahkemeye başvurup hakkını aramalı. Mahkeme çok güzel bir karar verdi.diye konuştu.

    Ece Ronay, hukuk mücadelesini kazandı #1

    Ece Ronay, hukuk mücadelesini kazandı #2


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