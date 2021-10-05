Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil tarafından taciz edildiğini açıkladı

Genç fenomen Ece Ronay, açıklamasıyla birlikte Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları da ifşa etti.

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, sosyal medyadaki son paylaşımıyla olay oldu. 'Karpuz' isimli şarkısı ile popüler olan sosyal medya fenomeni Ece Ronay, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa etti.

"AHLAKSIZLIK LEVEL ATLIYOR"

“Gün geçmiyor ki ülkemizde bir kadın daha tacize ve şiddete uğramasın.” diyen Ronay, paylaşımında “Şiddet diyorum çünkü psikolojik şiddet de şiddetin bir türevidir. Mehmet Ali Bey’i linçlemiştim, sonra bana mesaj atıp ağlayarak hastayım dediği için konuyu kapatıp özür dilemiştim. Klibimde oynamasını teklif ettim, kabul etti. Zaten çok değil, 5 saniye falan görünüyor klipte. Klip sonrası ahlaksızlıklar her geçen gün level atlayarak büyüdü. Görmezden gelmeye çalıştım, yaşına ve bulunduğu konuma saygımdan sessiz kalmaya çalıştım.” ifadelerini kullandı.

Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in tacizini ifşaladı VİDEO

"TACİZDEN KAÇAMIYORSUN"

Erbil'in kendisine "Bu akşam yanında uyumak istiyorum, Memelerini Tiktok'ta açıp göstermek daha mı saygın." gibi cümleler söylediğini iddia eden Ece Ronay, ifşasıyla birlikte "Bu paylaşım belki kariyerime ve mesleğime zarar verecek, çünkü kendisi yıllardır bu piyasada olan bir insan. Ama ben susmayacağım çünkü kendimi kandırılmış ve değersiz hissediyorum. Ben düştüm, başkası bu tofana düşmesin diye bu bir uyarı postudur. Ünlü de olsanız fenomen de olsanız tacizden kaçamıyorsunuz. Yazıklar olsun.

"BASTONLA YÜRÜYOR"

Allah'ın pisliği, köpek beni tehdit ediyor. Bastonla yürüyor neyine güvenip bu sapıklığı yapıyor anlamıyorum. Beni çok uyardılar dinlemedim kimseyi. Çok kötü bir his bu taciz olayı, dava açacağım." dedi.

Ece Ronay: Bastonla yürüyor neyine bu sapıklık VİDEO

Ronay, ikili arasındaki ses kayıtlarını da yayınladı.

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay’ın , yayınladığı mesajların ardından Mehmet Ali Erbil’den bir açıklama geldi:

"TUZAĞA DÜŞTÜM"

“Mesajlarımı kesip biçip anlamını kaybettirerek yayınlamanın suç olduğunu bilmeyecek kadar cahil olması benim buna sessiz kalacağım anlamına gelmez. Ben o mesajların tamamını medya makamına değil savcılık makamına sunacağım. Sonuç olarak o klipte olmaktan da adı geçen şahsa destek vermekten de çok pişmanım.”

Mehmet Ali Erbil'den taciz iddialarına yanıt VİDEO





"TİKTOK'TA GÖĞÜSLERİNİ AÇIYOR"

Instagram'dan açıklama yaptıktan sonra 2. Sayfa programının canlı yayınına bağlanana Erbil, bunların hepsinin yalan olduğunu söyledi. Asla taciz etmediğini söyleyen Erbil, "Kız video çekmiş bana köpek diyor. Beş kuruş almadan klibinde oynadım. Hiçbir şey beklemedim ben ondan. Beni evine davet etti beni dün akşam. Benim sözüme mi inanacaklar o göğsünü açıp TikTok'ta para toplayanın mı?" dedi.







