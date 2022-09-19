Petrol
90.31
-1.14%
Euro
18.3048
0.11%
Dolar
18.2906
0.19%
Altın
977.51
-0.61%
Borsa
3362
0.00%
Bitcoin
343.345
-7.39%
BTXN Coin
8.19
2.76%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'e cevap verdi

    Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın kendisine dilenci demesini affetmemiş ve sosyal medya fenomeni hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2022 - 11:22
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 12:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'e cevap verdi

    Yaşadığı sağlık sorunlarını atlattıktan sonra magazin dünyasına hızlı bir giriş yapan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, itibarını zedelediği gerekçesiyle bir dönem klibinde rol aldığı sosyal medya fenomeni Ece Ronay hakkında suç duyurusunda bulundu.

    Mehmet Ali Erbil'in kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından Ece Ronay, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

    "Kendini rezil ettin"

    Ronay, Erbil hakkında yaptığı paylaşımda "Ben kimsenin saygınlığına zarar vermedim, siz kendi kendinizi yaptığınız hareketlerle zaten rezil ediyorsunuz." dedi.

    Ronay, hızını alamayınca bir paylaşım daha yaparak "Siz 2 gram kalmış beyninizle benimle ilgili haberler yaptırmaya çalışıyorsunuz da siz o gramlık aklınızı kızınızdan küçük insanları Tiktok canlı yayınlarında nasıl soydururum peşinde kullanın. Sizin o aklınız bana yetmiyor." dedi.

    Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil e cevap verdi #1

    Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil e cevap verdi #2


    Kaçak otomobil çetesi çökertildi
    İç Haber

    Kaçak otomobil çetesi çökertildi

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?
    Advertorial

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?

    İstanbul'da uyuşturucu baskını yapılan evden kaçak göçmenler çıktı
    3. Sayfa

    İstanbul'da uyuşturucu baskını yapılan evden kaçak göçmenler çıktı

    Görüş Bildir