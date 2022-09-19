Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'e cevap verdi

Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın kendisine dilenci demesini affetmemiş ve sosyal medya fenomeni hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Yaşadığı sağlık sorunlarını atlattıktan sonra magazin dünyasına hızlı bir giriş yapan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, itibarını zedelediği gerekçesiyle bir dönem klibinde rol aldığı sosyal medya fenomeni Ece Ronay hakkında suç duyurusunda bulundu.

Mehmet Ali Erbil'in kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından Ece Ronay, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

"Kendini rezil ettin"

Ronay, Erbil hakkında yaptığı paylaşımda "Ben kimsenin saygınlığına zarar vermedim, siz kendi kendinizi yaptığınız hareketlerle zaten rezil ediyorsunuz." dedi.

Ronay, hızını alamayınca bir paylaşım daha yaparak "Siz 2 gram kalmış beyninizle benimle ilgili haberler yaptırmaya çalışıyorsunuz da siz o gramlık aklınızı kızınızdan küçük insanları Tiktok canlı yayınlarında nasıl soydururum peşinde kullanın. Sizin o aklınız bana yetmiyor." dedi.