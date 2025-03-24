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Bir dönem 'Karpuz' isimli şarkısı ile popüler olan ve sosyal medya fenomeni haline dönüşen Ece Ronay, gündeme dair yaşananlarla ilgili yorum yapmadığı için kendisine yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

"ODTÜ'LÜ YAPINCA KAHRAMAN, DİYARBAKIRLI YAPINCA TERÖRİST"

Sosyal medya hesabından yayınladığı video ile eleştirilere yanıt veren Ece Ronay, şunları söyledi: