Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın güzellik merkezine haciz Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın Bağdat Caddesi'ndeki güzellik merkezine haciz geldi.

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ensonhaber.com

Sosyal medyadaki videolarıyla fenomen haline gelen güzellik merkezi sahibi Ece Ronay'ın İstanbul'un Kadıköy ilçesi Bağdat Caddesi'ndeki iş yerinde, dün akşam saatlerinde hareketli saatler yaşandı. Ronay'ın güzellik merkezine icra ve polis ekipleri geldi.

Haciz edildi

İş yerindeki tüm eşyalar ve malzemeler haciz edilerek kamyonetlere yüklendi.

Ece Ronay hakkında, eski eşi Mehmet Bilir'in İstanbul Pendik ve Kocaeli'ndeki iş yerlerinin kurşunlanmasıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Eş zamanlı baskın

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin tespit edilmesinin ardından 15 Aralık'ta Ece Ronay'ın evine baskın düzenlendi. Eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda Ronay ile birlikte 5 şüpheli daha yakalandı.

Adli kontrol şartıyla serbest

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen 6 şüpheliden 3 şüpheli tutuklanırken, Ece Ronay'ın aralarında bulunduğu 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.