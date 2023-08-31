Ece Seçkin, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'na övgü yağdırdı Bilecik Belediyesi’nin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı programına katılan şarkıcı Ece Seçkin, Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı’na iltifatın dozunu kaçırdı. Seçkin, “Dünyadaki en güzel belediye başkanı olmak nasıl bir duygu" dedi.

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ensonhaber.com

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı.

Kimi kentlerde ise konserler verildi. Bunlardan biri de Bilecik Belediyesi tarafından düzenlendi.

Şarkıcı Ece Seçkin, kentte vatandaşlarla bir araya geldi.

Seçkin'in şarkılarını seslendirmesinin ardından sahneye Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı davet edildi.

"Karizmatik kadın"

Subaşı'nı karşısında gören Ece Seçkin, övgü üzerine övgü yağdırdı.

Seçkin, “Dünyadaki en güzel belediye başkanı olmak nasıl bir duygu? Bu kadar karizmatik bir kadın olmak nasıl bir duygu?" ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin ardından konser alanında alkış tufanı koptu.

Subaşı da, “Güzel bakan güzel görür diye bir söz vardır. Bizler de sizi öyle görüyoruz.” şeklinde yanıt verdi.

Şarkıcı Seçkin'e mermer üzerine çizilmiş Atatürk resmini ve çiçek takdim etti.

"Bilecikli Targaryen"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz aylarda Bilecik ziyaretinde bulundu. Burada İmamoğlu'na eşlik eden birlikte Melek Mızrak Subaşı, sosyal medyada gündem oldu.

Subaşı'nın stili ve görünüşü, ünlü internet dizisi Game of Thrones'taki Targaryen hanedanlığı üyelerine benzetildi.

Bunun üzerine Subaşı'na, "Bilecikli Targaryen" denildi.