Ece Seçkin imaj değiştirdi

Saçlarını mora boyatan Seçkin, son halini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan şarkıcı Ece Seçkin, imaj değişikliğine gitti. Sürpriz bir karar alan 29 yaşındaki şarkıcı, saçlarını mora boyattı.

MOR SAÇLI ECE

Son halini paylaşan Ece Seçkin'in fotoğrafı kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü. Takipçileri şaşırsa da mor saçları Seçkin'e yakıştırdı.