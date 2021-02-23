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    Ece Seçkin imaj değiştirdi

    Saçlarını mora boyatan Seçkin, son halini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2021 - 07:05
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    Ece Seçkin imaj değiştirdi

    Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan şarkıcı Ece Seçkin, imaj değişikliğine gitti. Sürpriz bir karar alan 29 yaşındaki şarkıcı, saçlarını mora boyattı.

    MOR SAÇLI ECE

    Son halini paylaşan Ece Seçkin'in fotoğrafı kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.  Takipçileri şaşırsa da mor saçları Seçkin'e yakıştırdı.

    Ece Seçkin imaj değiştirdi #1

    Ece Seçkin imaj değiştirdi #2

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