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- Ece Seçkin imaj değiştirdi
Ece Seçkin imaj değiştirdi
Saçlarını mora boyatan Seçkin, son halini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
- Haber Merkezi
- 23.02.2021 - 07:05
Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan şarkıcı Ece Seçkin, imaj değişikliğine gitti. Sürpriz bir karar alan 29 yaşındaki şarkıcı, saçlarını mora boyattı.
MOR SAÇLI ECE
Son halini paylaşan Ece Seçkin'in fotoğrafı kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü. Takipçileri şaşırsa da mor saçları Seçkin'e yakıştırdı.