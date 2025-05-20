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Ece Seçkin, Aksaray’da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde konser verdi. Sahne güvenliğini tehdit eden bir olay meydana geldi.

Konserin tam ortasında bir izleyicinin sahne iskelesine tırmandığı görüldü. Kimsenin oraya nasıl çıktığını anladığı kişiyi Ece Seçkin ikna ederek indirmeye çalıştı.

"HİÇ KOMİK DEĞİL"

Konserini yarıda kesen ünlü isim; sahneye tırmanan seyirciye, 'Napıyosun kankacım?' diye seslendi ve 'İner misin lütfen? Bu kadar insan burada eğleniyor. Yapma, yapma! Güvenli bir şekilde seni aşağı indirmek zorundayım, lütfen hiç komik değil. Çok kalabalığız. Nasıl oraya tırmandın örümcek adam gibi. Benim kalbime inecek mesela... Allah korusun oradan düşsen bu olabilecek bir iş mi?' diye konuştu.

Ece Seçkin seyircisinden de özür diledi.