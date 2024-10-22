Ece Seçkin Yenidoğan Çetesi'ne ateş püskürdü

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Türk pop müziğinin en popüler isimlerinden Ece Seçkin, 2 aylık hamile olduğu dönemde bebeğini kaybetmişti.

Ünlü şarkıcı, yaşadığı acıyı paylaşarak dikkat çekici bir açıklama yaptı.

“Hayvan hakları, kadın cinayetleri derken şimdi de bebek cinayetlerini konuşuyoruz. Ben de bu acıyı yaşadım; bebeğimi kaybettim.” diyerek durumun ciddiyetine vurgu yaptı.

"DÜN GECE UYUYAMADIM"

Şarkıcı, duygusal olarak zor bir dönem geçirdiğini belirtip, “Dün gece uyuyamadım, şu an ağlamamak için kendimi zor tutuyorum.” ifadesiyle hissettiklerini dile getirdi.

Bu sözler, onun yaşadığı kaybın derin etkisini gözler önüne seriyor.