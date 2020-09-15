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- Ece Seçkin'e ilginç doğum günü hediyesi
Ece Seçkin'e ilginç doğum günü hediyesi
Ece Seçkin'e nişanlısı Çağrı Terlemez'den sürpriz bir hediye geldi.
- Haber Merkezi
- 15.09.2020 - 12:40
2018 yılında pilot Çağrı Terlemez ile nişanlanan şarkıcı Ece Seçkin, 29 yaşına bastı.
Gün içinde çok fazla oyun oynadığını dile getiren Seçkin, doğum gününde sevgilisinden sürpriz bir hediye aldı.
Nişanlısı, Ece Seçkin'e 29. yaş günü hediyesi olarak pembe bir oyun koltuğu yaptırdı.
"ARTIK 24 SAAT"
Koltuğun fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Seçkin, "Artık 24 saat kalkmadan oyun oynayabilirim. Hayatımdaki en güzel ikinci hediyem" şeklinde konuştu.