Ece Seçkin'in 1600 adet pırlantalı kolyesi

Ece Seçkin'in babası Eyüp Seçkin, kızına üzerinde 1600 adet pırlanta olan kolye hediye etti.

Ünlü popçu Ece Seçkin, Kanadalı ünlü bir mücevher tasarımcısının tasarladığı kolyeyi çok beğendi. Üzerinde 1600 adet pırlantası olan kolyeye adeta aşık olan Ece Seçkin için babası harekete geçti.

Babası gitti ve aldı

Ece Seçkin çok beğenince babası Eyüp Seçkin, yurt dışı seyahatinde kızına sürpriz yaparak kolyeyi satın aldı.

Işıl ışıl hediyeyi görünce çok sevinen popçu, yeni klibinin çekimlerinde kolyeden esinlendiğini söyledi.