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    Ece Seçkin'in 1600 adet pırlantalı kolyesi

    Ece Seçkin'in babası Eyüp Seçkin, kızına üzerinde 1600 adet pırlanta olan kolye hediye etti.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2022 - 09:43
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 10:25
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    Ece Seçkin'in 1600 adet pırlantalı kolyesi

    Ünlü popçu Ece Seçkin, Kanadalı ünlü bir mücevher tasarımcısının tasarladığı  kolyeyi çok beğendi. Üzerinde 1600 adet pırlantası olan kolyeye adeta aşık olan Ece Seçkin için babası harekete geçti.

    Ece Seçkin in 1600 adet pırlantalı kolyesi #1

    Babası gitti ve aldı

    Ece Seçkin çok beğenince babası Eyüp Seçkin, yurt dışı seyahatinde kızına sürpriz yaparak kolyeyi satın aldı.

    Ece Seçkin in 1600 adet pırlantalı kolyesi #2

    Işıl ışıl hediyeyi görünce çok sevinen popçu, yeni klibinin çekimlerinde kolyeden esinlendiğini söyledi.

    Ece Seçkin in 1600 adet pırlantalı kolyesi #3

    Ece Seçkin in 1600 adet pırlantalı kolyesi #4


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