Ece Seçkin'in Cumhuriyet Bayramı kombini sosyal medyayı salladı

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Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ülkemizin her yerinde coşkuyla kutlandı.

Belediyelerin düzenlediği konserlerde ünlü isimler sahneye çıktı.

29 Ekim kutlamaları için meydanlarda yerini alan ünlü isimlerden biri de ünlü şarkıcı Ece Seçkin oldu. Seçkin, Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserinde unutulmaz bir akşam yaşattı.

Ece Seçkin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserindeki kostümü ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Konser öncesi arkası dönük bir paylaşım yapan ünlü ismin bu karesine kısa sürede yorum yağdı.

6284

Seçkin, mini ışıltılı elbisesi ile dikkat çekerken ünlü ismin elbisesinin arkasındaki rakamlar ile 6284 nolu Kadına Karşı Şiddetin önlenmesine dair yasaya vurgu yapması takdir edildi.

"BÖYLE BİR YERDE YAŞAMAK İSTEMİYORUM"

Ece Seçkin konserinde ise yaptığı konuşmada; "Haksızlığın karşısında susan dilsiz şeytandır. Kadın olmanın zor, kadın ölmenin kolay olduğu bir yerde yaşamak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Ece Seçkin'in sahne tarzı herkesten tam not almayı başardı.