Ece Seçkin'in reklam kazancı Şarkıcı Ece Seçkin, yeni bir reklam anlaşmasına daha imza attı.

ensonhaber.com

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Ece Seçkin, yaz ayının gelmesiyle birlikte konserden konsere koşuyor.

Konserlerin yanı sıra ünlü markaların reklam yüzü olan Ece Seçkin yeni bir anlaşmaya imza attı.

Geçtiğimiz ay global bir telefon markasının reklam yüzü olarak gündeme gelen Seçkin, şimdi de yeni nesil bir eğlence uygulaması için kameralar karşısına geçti.

6 milyon TL

Seçkin, bu uygulamanın reklamı ile birlikte bu anlaşmalardan elde ettiği kazancı 6 milyon liraya çıkardı.