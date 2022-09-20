Ece Seçkin'in sahne tarzı

Ekibi Ece Seçkin'e sahnede doğum günü sürprizi yaptı.

Son şarkısı 'Güzelim' ile dikkat çeken genç popçu Ece Seçkin, sün akşam bir markanın gecesinde sahne aldı.

Seçkin'e doğum günü için sahnede özel sürpriz yapıldı. Güzel şarkıcı, sürpriz yapan ekibine sahnede tek tek sarılıp teşekkür etti. Duyugusal anlar yaşayan Seçkin, konser sonrası pastasıyla poz verdi.

Fotoğrafları sosyal emdya hesabından yayınlayan Seçkin, şunları yazdı:

"İyi ki..."

"Dün akşam da sahnedeydik. Kendilerine harika ev sahipliği için çok teşekkür ediyorum . Ayrıca doğum günü süprizim ve harika pastam için de ekibime teşekkür ediyorum, iyi ki beraberiz sizleri çooook ama çok seviyorum!"