Petrol
92.22
0.24%
Euro
18.4033
0.40%
Dolar
18.299
0.03%
Altın
983.35
-0.08%
Borsa
32
0.00%
Bitcoin
358.671
4.51%
BTXN Coin
8.03
-1.35%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 17 C

    Ece Seçkin'in sahne tarzı

    Ekibi Ece Seçkin'e sahnede doğum günü sürprizi yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2022 - 09:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ece Seçkin'in sahne tarzı

    Son şarkısı 'Güzelim' ile dikkat çeken genç popçu Ece Seçkin, sün akşam bir markanın gecesinde sahne aldı.

    Seçkin'e doğum günü için sahnede özel sürpriz yapıldı. Güzel şarkıcı, sürpriz yapan ekibine sahnede tek tek sarılıp teşekkür etti. Duyugusal anlar yaşayan Seçkin, konser sonrası pastasıyla poz verdi.

    Fotoğrafları sosyal emdya hesabından yayınlayan Seçkin, şunları yazdı:

    "İyi ki..."

    "Dün akşam da sahnedeydik. Kendilerine harika ev sahipliği için çok teşekkür ediyorum . Ayrıca doğum günü süprizim ve harika pastam için de ekibime teşekkür ediyorum, iyi ki beraberiz sizleri çooook ama çok seviyorum!"

    Ece Seçkin in sahne tarzı #1

    Ece Seçkin in sahne tarzı #2

    Ece Seçkin in sahne tarzı #3

    Ece Seçkin in sahne tarzı #4


    Samsung, yeni Galaxy modellerinde uydu bağlantısı sunacak
    Teknoloji

    Samsung, yeni Galaxy modellerinde uydu bağlantısı sunacak

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!
    Advertorial

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!

    Adnan Oktar’a 1198 yıla kadar hapis talebi
    İç Haber

    Adnan Oktar’a 1198 yıla kadar hapis talebi

    Görüş Bildir