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    Ece Sükan, köpekle güneşlendi

    Magazin dünyasının en fit güzellerinden Ece Sükan, tatilden karelerini paylaşmaya devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2022 - 15:01
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    Ece Sükan, köpekle güneşlendi

    En son 4 yıl önce yayınlanan Gülperi dizisiyle ekrana gelen ünlü oyuncu ve stilist Ece Sükan, şimdilerde yaz aylarının tadını çıkarıyor

    Yaz başından beri plajlardan ayrılmayan Sükan, önceki gün de arkadaşının evinin kumsalında güneşlendi.

    Bonbon eşlik etti

    Sükan, evin köpeği Bonbon ile güzel bir gün geçirdi. Birlikte verdikleri pozları da sosyal medyada paylaştı.

    Ece Sükan, köpekle güneşlendi #1

    Ece Sükan, köpekle güneşlendi #2


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