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- Ece Sükan, köpekle güneşlendi
Ece Sükan, köpekle güneşlendi
Magazin dünyasının en fit güzellerinden Ece Sükan, tatilden karelerini paylaşmaya devam ediyor.
- Haber Merkezi
- 02.08.2022 - 15:01
En son 4 yıl önce yayınlanan Gülperi dizisiyle ekrana gelen ünlü oyuncu ve stilist Ece Sükan, şimdilerde yaz aylarının tadını çıkarıyor
Yaz başından beri plajlardan ayrılmayan Sükan, önceki gün de arkadaşının evinin kumsalında güneşlendi.
Bonbon eşlik etti
Sükan, evin köpeği Bonbon ile güzel bir gün geçirdi. Birlikte verdikleri pozları da sosyal medyada paylaştı.