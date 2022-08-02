Ece Sükan, köpekle güneşlendi

Magazin dünyasının en fit güzellerinden Ece Sükan, tatilden karelerini paylaşmaya devam ediyor.

En son 4 yıl önce yayınlanan Gülperi dizisiyle ekrana gelen ünlü oyuncu ve stilist Ece Sükan, şimdilerde yaz aylarının tadını çıkarıyor

Yaz başından beri plajlardan ayrılmayan Sükan, önceki gün de arkadaşının evinin kumsalında güneşlendi.

Bonbon eşlik etti

Sükan, evin köpeği Bonbon ile güzel bir gün geçirdi. Birlikte verdikleri pozları da sosyal medyada paylaştı.