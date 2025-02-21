Ece Sükan leopar mayosuyla poz verdi! Takipçileri çok beğendi

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Oyuncu ve manken Ece Sükan, şimdi de ünlü bir derginin çekimi için kamera karşısına geçti.

Leopar desenli mayosuyla poz veren Ece Sükan'ın pozları, kısa sürede sosyal medyayı salladı. Sükan'ın pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

"VİNTAGE SEVİYORUM"

Ünlü isim dergi çekiminden yayınladığı karelerine; “Ben vintage parçaları sürdürülebilirlik, yaşanmışlık ve özgünlük açısından daha çok seviyorum. Ve biliyorsun ben senelerdir vintage kullanırım. Arkadaşlarım bana zaman zaman ‘Yeter Ece, Vintage, vintage nereye kadar’ derlerdi ama bugün, vintage kültürünün oldukça revaçta olmasıyla, bir şekilde haklı çıkmış oldum. Bir de tabii moda endüstrinin de hep içinde olunca daha da bilinçli hale geliyorsun.” ifadelerini not düştü.