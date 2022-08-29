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- Ece Sükan mayoyla yürüyüş yaptı
Ece Sükan mayoyla yürüyüş yaptı
Tatilden sık sık mayolu ve bikinili karelerini paylaşan Ece Sükan, sporunu da aksatmıyor.
- Haber Merkezi
- 29.08.2022 - 15:08
En son Gülperi dizisiyle ekrana gelen ünlü oyuncu ve stilist Ece Sükan, yaz tatilini uzattı.
Tatilde spor
Yazın büyük bölümünü Bodrum’da geçiren Sükan, tatiline Yunanistan'da devam ediyor. Tatilde sporunu aksatmayan Sükan, sık sık yürüyüş yapıyor.
Mayoyla yürüyüş
Yunanistan’da tatilde olan stilist, mayosuyla yürüyüşe başlamadan önce çektirdiği kareleri Instagram’dan yayınladı.
“Yürüyüşe hazırım” notunu düşen Sükan’a takipçileri, “Farklı bir deneyim olacak” gibi mesajlar gönderdi.