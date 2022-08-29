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    Ece Sükan mayoyla yürüyüş yaptı

    Tatilden sık sık mayolu ve bikinili karelerini paylaşan Ece Sükan, sporunu da aksatmıyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2022 - 15:08
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    Ece Sükan mayoyla yürüyüş yaptı

    En son Gülperi dizisiyle ekrana gelen ünlü oyuncu ve stilist Ece Sükan, yaz tatilini uzattı.

    Tatilde spor

    Yazın büyük bölümünü Bodrum’da geçiren Sükan, tatiline Yunanistan'da devam ediyor. Tatilde sporunu aksatmayan Sükan, sık sık yürüyüş yapıyor.

    Mayoyla yürüyüş

    Yunanistan’da tatilde olan stilist, mayosuyla yürüyüşe başlamadan önce çektirdiği kareleri Instagram’dan yayınladı.

    “Yürüyüşe hazırım” notunu düşen Sükan’a takipçileri, “Farklı bir deneyim olacak” gibi mesajlar gönderdi.

    Ece Sükan mayoyla yürüyüş yaptı #1

    Ece Sükan mayoyla yürüyüş yaptı #2


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