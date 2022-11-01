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- Ece Sükan, tatile doymadı
Ece Sükan, tatile doymadı
Yaz mevsiminden çıkamayan Ece Sükan, tatilden karelerini sosyal medyadan paylaştı.
- Haber Merkezi
- 01.11.2022 - 10:41
- Güncelleme : 01.11.2022 - 10:47
Yaz boyunca paylaştığı tatil pozlarıyla sık sık adından söz ettiren Ece Sükan, kasım ayında da denize girmeye devam etti.
Sabah deniz, akşam eğlence
İstanbul'un soğuk havasından sıkılan Sükan, gündüz denizin ve güneşin tadını çıkardı. Akşam da eğlencelere katıldı.
Sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaşan 45 yaşındaki Sükan, düzgün fiziğiyle takipçilerinden tam not aldı.