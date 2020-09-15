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    Ece Sükan: Uğur Güven'le ayrıldık

    Ece Sükan, son sevgilisi Uğur Güven'le medeni bir şekilde ayrıldığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2020 - 08:05
    • Güncelleme : 15.09.2020 - 08:05
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    Ece Sükan: Uğur Güven'le ayrıldık

    Yıllardır aradığı aşkı bulamayan Ece Sükan'ın yine yüzü gülmedi.

    Sükan, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Uğur Güven’le geçtiğimiz gece Bebek’teki bir mekana gitmiş, ikili gecenin sonunda tartıştıkları haberleriyle gündeme gelmişti.

    "MEDENİ BİR ŞEKİLDE AYRILDIK"

    Önceki gün görüntülenen Ece Sükan, Güven’le ayrıldıklarını söyledi: “Ayrıldık ama medeni bir şekilde. Arkadaşlığımıza devam ediyoruz. O yüzden beraber gezebiliyoruz.”

    Ece Sükan: Uğur Güven le ayrıldık #1

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