Ece Sükan: Uğur Güven'le ayrıldık

Ece Sükan, son sevgilisi Uğur Güven'le medeni bir şekilde ayrıldığını söyledi.

Yıllardır aradığı aşkı bulamayan Ece Sükan'ın yine yüzü gülmedi.

Sükan, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Uğur Güven’le geçtiğimiz gece Bebek’teki bir mekana gitmiş, ikili gecenin sonunda tartıştıkları haberleriyle gündeme gelmişti.

"MEDENİ BİR ŞEKİLDE AYRILDIK"

Önceki gün görüntülenen Ece Sükan, Güven’le ayrıldıklarını söyledi: “Ayrıldık ama medeni bir şekilde. Arkadaşlığımıza devam ediyoruz. O yüzden beraber gezebiliyoruz.”