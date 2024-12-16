Geçtiğimiz sene ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Ece Sükan, hem açıklamalarıyla hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen isimlerden.

Güzel oyuncu, YouTube'da yayınlanan ‘Ne Olursan Ol Rahat Ol’a konuk oldu.

Sükan, bir erkekte aradığı özellikleri sıraladı.

Bir erkeğin bütününe baktığını söyleyen ünlü isim, samimi açıklamasında şunları söyledi:

"YENİ BİR ÇAĞA GİRDİK"

"Dört senedir hayatımda biri yok. Ama şimdi yeni bir çağa girdik. Kova çağı, değişimler kapıda. O yüzden bu dönem kendimizi tekrar dinlediğimiz, anladığımız, tekrar merkezimize döndüğümüz bir dönem olacak. Bundan sonra da güzel gelecek. Kesin ona inanıyorum.



Bir erkeğin ilk önce gözlerine bakarım. Al Pacino’nun dediği gibi ‘Gözler yalan söylemez’ çünkü. Aslında erkeğin bütününe bakarım. Stili, karizması, bakışı önemli."