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    Ece Sükan'ın yüzü gülmüyor

    Sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan Ece Sükan'ın mutsuz ve hüzünlü hali dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2020 - 08:37
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    Ece Sükan'ın yüzü gülmüyor #1

    Bodrum’da tatil yapan stil danışmanı ve oyuncu Ece Sükan, önceki gün 43 yaşına girdi. Ancak arkadaşlarının kendisi için organize ettiği sürpriz kutlama yemeğinde pek keyfi yoktu.

    SEVGİLİSİ 3 HAFTADIR YOK

    Çünkü arasının limoni olduğu, 3 haftadır görüşmediği sevgilisi Uğur Güven yanında yok.

    SABA TÜMER'İN YANINDA

    Uğur Güven ise en yakın arkadaşları arasında yer alan Saba Tümer’in yanında, Çeşme’de tatil yapıyor.

    Saba Tümer, Uğur Güven ve ortak dostlarıyla deniz içinde keyif yaparken bir fotoğraflarını ‘Kankalar’ notuyla paylaştı.

    Ece Sükan'ın yüzü gülmüyor #2

    Ece Sükan'ın yüzü gülmüyor #3

    Ece Sükan'ın yüzü gülmüyor #4

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