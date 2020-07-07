Ece Sükan'ın yüzü gülmüyor

Sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan Ece Sükan'ın mutsuz ve hüzünlü hali dikkat çekti.

Bodrum’da tatil yapan stil danışmanı ve oyuncu Ece Sükan, önceki gün 43 yaşına girdi. Ancak arkadaşlarının kendisi için organize ettiği sürpriz kutlama yemeğinde pek keyfi yoktu.

SEVGİLİSİ 3 HAFTADIR YOK

Çünkü arasının limoni olduğu, 3 haftadır görüşmediği sevgilisi Uğur Güven yanında yok.

SABA TÜMER'İN YANINDA

Uğur Güven ise en yakın arkadaşları arasında yer alan Saba Tümer’in yanında, Çeşme’de tatil yapıyor.

Saba Tümer, Uğur Güven ve ortak dostlarıyla deniz içinde keyif yaparken bir fotoğraflarını ‘Kankalar’ notuyla paylaştı.