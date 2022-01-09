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    Ece Üner koronaya yakalandı

    Ünlü sunucu Ece Üner, korona testinin pozitif çıktığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 09.01.2022 - 15:10
    • Güncelleme : 09.01.2022 - 15:20
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    Ece Üner koronaya yakalandı

    Koronavirüs vakaları Omicron varyantı ile birlikte artışa geçti.

    70 binlere dayanan avkalar içinde toplumun yakından tanıdığı isimlerin de korona pozitif açıklamaları peş peşe geliyor.

    Son olarak ekranların sevilen haber spikeri Ece Üner de virüse yakalandı.

    "SAĞLIĞINIZIN KIYMETİNİ BİLİN"

    Üner, test sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı.

    Üner paylaşımında "O son bedduayı etmeyecektim kendime. Covid testim pozitif çıktı. Sağlığınızın kıymetini bilin. Gerisi bomboş. Tüm geçmiş olsun dileklerine çok teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

    Ece Üner koronaya yakalandı #1

    Ece Üner koronaya yakalandı #2


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