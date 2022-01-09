Ece Üner koronaya yakalandı

Ünlü sunucu Ece Üner, korona testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Koronavirüs vakaları Omicron varyantı ile birlikte artışa geçti.

70 binlere dayanan avkalar içinde toplumun yakından tanıdığı isimlerin de korona pozitif açıklamaları peş peşe geliyor.

Son olarak ekranların sevilen haber spikeri Ece Üner de virüse yakalandı.

"SAĞLIĞINIZIN KIYMETİNİ BİLİN"

Üner, test sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Üner paylaşımında "O son bedduayı etmeyecektim kendime. Covid testim pozitif çıktı. Sağlığınızın kıymetini bilin. Gerisi bomboş. Tüm geçmiş olsun dileklerine çok teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.