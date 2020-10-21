Ece Uslu: Herkesi kendine aşık ettin de gittin

Kedisi Yoda'yı kaybeden Ece Uslu, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Koronavirüs salgını sebebiyle aylar önce Urla'daki evine taşınan ünlü oyuncu Ece Uslu, çocuğu gibisevdiği kedisini kaybetti.

Kedisinin herkesi kendine hayran bıraktığını söyleyen Ece Uslu, Instagram hesabından yaptığı paylaşım:

"AŞIK ETTİN GİTTİN"

"Çok üzgünüm benim güzel oğlum YoDa’M! Melek gibi geldin, melek gibi gittin… Herkesi kendine aşık ettin de gittin… Hepimizde iz bıraktın o güzel enerjinle… Bir kere tırnak çıkarmadın, bir kere bile…. Çok iyi huyluydun sen güzel oğlum benim…. Hep yanımdasın, hep kalbimdesin annem benim…. Meraklı oğlum, annesinin gülü… Işıklar içinde uyu annemmm"

Ekranlara son olarak Sevgili Geçmiş dizisiyle geldi oyuncu ve kısa süren dizisinin ardından bundan sonra kendisini yoran, heyecanlandırmayan ve yıpratan yapımlarda olmayacağını söylemişti.