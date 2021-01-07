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    Ece Vahapoğlu, 9 yıl sonra ata bindi

    Hobilerinin arasında ata binmenin olduğunu söyleyen Ece Vahapoğlu, 9 yıl sonra çiftliğe gitti.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2021 - 08:17
    • Güncelleme : 07.01.2021 - 09:11
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    Ece Vahapoğlu, 9 yıl sonra ata bindi

    Koronavirüs nedeniyle Bodrum’a yerleşen sunucu Ece Vahapoğlu, önceki gün bir at çiftliğine gitti.

    Vahapoğlu, hem Aralık 2019’da dünyaya gelen oğlu Efe’yi atlarla tanıştırdı hem de kendisi tur attı.

    "EVDEKİ OYUNCAK ATINA BENZETTİ"

    Vahapoğlu, “En son 2012’de binmiştim. 9 yıl aradan sonra en büyük hobime yeniden başlıyorum.

    Efe korkar zannetim. Ama çok keyif aldı. Evdeki oyuncak atına benzetti.” dedi.

    Ece Vahapoğlu, 9 yıl sonra ata bindi #1

    Ece Vahapoğlu, 9 yıl sonra ata bindi #2

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