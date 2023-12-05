Ecem Çırpan sevgilisi Lider Şahin için doğum günü partisi organize etti. Selami Şahin'in büyük oğlu Lider Şahin'e sevgilisi Ecem Çırpan'dan doğum günü sürprizi...

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Miss Türkiye 2015 birincisi 27 yaşındaki Ecem Çırpan ile Selami Şahin'in kendisi gibi şarkıcı olan oğlu Lider Şahin, üç yıldır birlikte.

"İyi ki doğmuşsun sen, çok seviyorum"

Lider Şahin 38 yaşına bastı. Ecem, "İyi ki doğmuşsun sen, çok seviyorum" dediği Lider için kutlama organize etti.

Sevgilisini öpücükle tebrik etti.

Kardeşi yorum yazdı

Lider'in kardeşi Meryem Şahin, "Sevginle büyüttük bu çocuğu." yorumu yaptı. Ecem de "İçindeki çocuk baki." karşılığını verdi.

Lider Şahin geçtiğimiz aylarda, "Ecem'in işine karıştığınız oluyor mu?" sorusu üzerine şu yanıtı vermişti: "Asla işine karışmam. Aksine destekçiyimdir."

"Kısmet"

Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan da daha önce 'evlilik' sorularına, "Selami Ağabey ve İrem Abla ile hep bir araya geliyoruz. Onları da, Lider'i de çok seviyorum. Aslında küçük değilim. Birbirimizi seviyoruz, hayırlısı yani kısmet." yanıtını vermişti.