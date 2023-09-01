Ecem Özkaya yeni aşka yelken açtı Yaklaşık on yıldır evli olduğu meslektaşı Mustafa Üstündağ'dan 2020'nin ilk günlerinde boşanan oyuncu Ecem Özkaya, gönlünü oğlunun basketbol hocasına kaptırdı.

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Kendisi gibi oyuncu çocuğunun babası eski eşi Mustafa Üstündağ’dan boşanan oyuncu Ecem Özkaya, özel hayatını gözlerden uzak yaşayan ünlü isimlerden.

Gönül Dağı'nda Zahide karakteriyle boy gösteren Ecem Özkaya oğlunun basketbol hocası İlyas İrdel ile yeni bir aşka yelken açtı.

Profil fotoğrafı yaptı

İkilinin ilk görüntüsü İlyas İrdel'in fotoğraflarını profil fotoğrafı yapmasıyla belgelendi.

2020 yılında boşanan Ecem Özkaya, o dönem sorulara “Zor bir süreçti. Ortak aldığımız bir karardı. Daha fazla konuşmak istemiyorum, gerekli açıklamamızı yaptık” yanıtını vermişti.