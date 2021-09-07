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- Eda Ece: "4 kişilik aile''
Eda Ece: "4 kişilik aile''
Aşklarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden ikiliden Eda Ece , önceki gün sevgilisi ve köpekleri ile evde objektif karşısına geçti.
- Haber Merkezi
- 07.09.2021 - 14:59
- Güncelleme : 07.09.2021 - 16:07
Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı oyuncu Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer, kısa süreli ayrılığın ardından yeniden bir araya gelmişti.
NİKAH HABERİ YOK
İlişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden çift, önceki gün kural bozdu. Nikah masasına oturmaları beklenen ikili, evde köpekleriyle birlikte verdikleri pozları Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.
"4 KİŞİLİK AİLE"
Ünlü oyuncu, 4,9 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından yayınladığı gönderisine, "4 kişilik aile..." notunu düştü.
Mutluluklarını gözler önüne seren Ece ile Tuncer'in paylaşımı takipçilerinden 307 binden fazla beğeni aldı.