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Eda Ece: "4 kişilik aile''

Eda Ece: "4 kişilik aile''

Aşklarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden ikiliden Eda Ece , önceki gün sevgilisi ve köpekleri ile evde objektif karşısına geçti.