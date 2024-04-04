Eda Ece anne oldu! Bakın kızına hangi ismi verdi

Yasak Elma dizisiyle tanınan Eda Ece, Buğrahan Tuncer ile evlendi.
Uzun zamandır birlikte olan ikili, evlendikten sonra ise anne-baba olacaklarını duyurdu.
Anne-baba olmanın heyecanını aylarca yaşayan ikili, bugün ise mutlu sona ulaştı.
Kızları dünyaya geldi
Eda Ece bugün kızı Mina İpek'i dünyaya getirdi. Doğuma kadar bebeğin ismini duyurmayan Ece'nin Mina İpek koyması da şaşırttı. Oyuncu verdiği röportajlarda iki isim koymayacağını söylemişti.
Galatasaray'ın hesabından paylaşıldı
Galatasaray Basketbol hesabı baba olan Buğrahan Tuncer'i şu sözlerle kutladı;
Hoşgeldin Mina İpek Tuncer...
Değerli oyuncumuz Buğrahan Tuncer ve sevgili eşi Eda Ece Tuncer'in bugün dünyaya gelen kızları Mina İpek’e sağlık, mutluluk dolu uzun bir ömür diler, Tuncer Ailesi’ni gönülden tebrik ederiz. Galatasaray Ailesi’ne hoş geldin Mina İpek Tuncer.
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