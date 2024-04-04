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Eda Ece anne oldu! Bakın kızına hangi ismi verdi

Eda Ece anne oldu! Bakın kızına hangi ismi verdi Anne olmak içn gün sayan ve bir kızı olacağını duyuran oyuncu Eda Ece, bugün ilk bebeğini kucağına aldı.