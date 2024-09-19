Eda Ece, Aslı Enver'in kızı Elay ile paylaşım yaptı

Haber Merkezi
Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile mutlu bir beraberliği olan ve geçtiğimiz nisan ayında kızı Mina İpek'i kucağına alan Eda Ece, dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarına devame diyor.
Şimdilerde bebeğiyle ilgilenen Ece, yakın arkadaşı Aslı Enver ile zaman zaman bir araya geliyor.
Her buluşmadan paylaşım yapan Eda Ece, bu kez ünlü oyuncuyla değil kızıyla poz verdi.
"OFİSTE PİŞTİ"
Yeni markasının ofisinde Enver'in kızı Elay ile poz veren Eda Ece, paylaşımına "Ofiste pişti... Eloşum" notunu düştü.
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