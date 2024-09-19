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Eda Ece, Aslı Enver'in kızı Elay ile paylaşım yaptı

Eda Ece, Aslı Enver'in kızı Elay ile paylaşım yaptı Üblü oyuncu Aslı Enver’in minik kızı Elay, Eda Ece’yi ofisinde ziyaret etti. Eda Ece o andan bir kare sosyal medya hesabından yayınladı.