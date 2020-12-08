Eda Ece: Bunu siz istediniz

Eda Ece: Bunu siz istediniz

Ünlü oyuncu Eda Ece, en doğal halini takipçileriyle paylaştı.

"Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren güzel oyuncu Eda Ece, Instagram hesabını aktif kullanmaya devam ediyor.

Takipçileri için bol bol fotoğraflar yayınlayan Eda Ece, sosyal medya hesabındaki son gönderisi ile yine çok beğenildi.

Spor salonunda, sade spor tarzı, gözlüklü ve doğal halleri ile çektiği selfie pozunu sevenleriyle paylaşan oyuncu, gönderisine şu notu düştü:

"GEZEN DEĞİL, OKUYAN BİLİR"

"Yabancı bir kaynakta okudum; yapılan kapsamlı bir sosyal medya araştırmasında, paylaşılan fotoğraflar arasında en beğenilenlerin doğal çekilmiş selfieler oldukları, profesyonel çekimlerin daha az sevildiği yazıyordu. Bunu siz istediniz. Not: Gezen değil, okuyan bilir."