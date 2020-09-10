Eda Ece, formunun sırrını açıkladı

Sosyal medyadan hayranlarının sorularını yanıtlayan oyuncu gelen bir soru üzerine “Formumu korumuyorum” dedi.

Yakın dönemde basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile yollarını ayıran ‘Yasak Elma' dizisinin Yıldız'ı Eda Ece, Instagram hesabından hayranlarından gelen soruları yanıtladı.

En beğendiği erkek oyuncuların sorulduğu Ece, “Kıvanç Tatlıtuğ, Halit Ergenç, Onur Saylak, Çağatay Ulusoy, Taner Ölmez ve ekranda enerjisini sevdiğim Kerem Bürsin’i sayabilirim.” cevabını verdi.

“FORMUMU KORUMUYORUM”

Ece, ayrıca formunun sırrını merak eden takipçilerine ise “Formumu korumuyorum.” şeklinde espri yaptı.

“BEN ZATEN POZUMU VERİYORUM”

Normalleşmenin ardından tatile çıkan güzel oyuncu, soluğu Bodrum'da almıştı. Kendini uzaklardan görüntüleyen gazetecilere takılan Ece, “Dağlardan Nat Geo antilopları çeker gibi beni çekmenize gerek yok, ben zaten insan gibi pozumu veriyorum.” demişti.