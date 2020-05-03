Ünlü oyuncu Eda Ece, Instagram'da paylaştığı bir fotoğrafa gelen tepkilere, "Oruç tutuyorum. Bir resmi yanlış anlayıp ders vermek size kalmadı" şeklinde karşılık verdi.

Yasak Elma dizisindeki Yıldız rolündeki sevilen oyuncu Eda Ece, Instagram'da 3 milyon takipçiye ulaştı.

Ece, bunu kutlamak için hesabından yaptığı paylaşımda dünyaca ünlü üç komedi oyuncusuna yer verdi.

Paylaşımı, söz konusu oyuncuların yanına kafasının yerleştirildiği bir fotoğrafla yaptı.

"RAMAZAN'DA İÇKİ Mİ İÇİYORSUN" TEPKİSİ

Bazı kullanıcılar, fotoğraftaki alkol detayına tepki göstererek, "Ramazan'da içki mi içiyorsun?" diye yazdı.

Videolu açıklama yapmak zorunda kalan Eda Ece, "Dünyada bu işi en iyi yapanların yanına kendimi koyduğum bir espri" dedi.

Eda Ece, fotoğrafına gelen yorumlara tepki gösterdi ViDEO

Ece, gördüğü tepkilere şu sözlerle yanıt verdi:

"Bazıları Ramazan'da içki mi içiyorsun diye yazıyor. Beni linç ettiriyorlar. Arkadaşlar delirdiniz mi? Ben bir kutlama yapıyorum. Bütün gün Instagram'ı açıp şuna ders vereyim falan diye ahlak dersi, din dersi… Biz belki de sizden daha iyi insanlarızdır ya; eline diline hakim ol diye laflar var ya onları mı benimseseniz acaba? İftara çok az kaldı ya; ben sizden daha iyi biliyorum oruç da tutuyorum. Size kalmadı yani… Öyle bir resmi yanlış anlayıp ders vermek…





"İSTEMEDİĞİNİ TAKİP ETME"

İnsanları rahat bırakın, İnsanların resimlerinin altına saydırmayın. Kendisi sinirinizi mutsuzluğunuzu insanlardan çıkartmayın. Spor yapın, bir şey yapın. İstemediğini takip etme. Instagram'da gezip gezip ona buna laf atmayın. Hayatım iyi gidiyor, deneyin sizin ki de iyi gider. Bu cahillik mi, aptallık mı, kötü niyet mi, saldırım mı? Çok ilginç.”