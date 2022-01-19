Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Eda Ece, ikinci kez koronavirüse yakalandı. 2 aşısını yaptırdığı için hafif atlattığını dile getiren oyuncu, sevenlerine uyarılarda da bulundu.

FOX TV'de yayınlanan "Yasak Elma" dizisinde başrol oynayan ve aynı zamanda “Maske Kimsin Sen” yarışmasında jürilik yapan başarılı oyuncu Eda Ece, ikinci kez koronavirüse yakalandı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen oyuncu, bazı tavsiyelerde bulundu.

“AŞISIZKEN DAHA BETERDİ”

Güzel oyuncu, “İkinci kez koronavirüs oldum. Yasak Elma ve Maske Kimsin Sen'e ve ev halkına hayırlı olsun. Şaka bir yana, gayet iyiyim, daha önce koronavirüs geçirdiğim ve 2 aşı olduğum için hafif atlatıyorum. Aşısızken, ilk koronavirüsüm çok daha beterdi. Tavsiyelere uyun, kendinize iyi bakın. Önce sağlık.” dedi.