Eda Ece ile Buğrahan Tuncer ayrıldı

Oyuncu Eda Ece ve basketbolcu Buğrahan Tuncer aşkı bitti.

Yaklaşık iki yıldır birlikte olan oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer, ilişkilerini noktaladı.

Sosyal medyada beraber oldukları fotoğrafları silen eski sevgililer, birbirlerini takipten de çıkardı.

Eda Ece'nin ise ayrılık sonrası sosyal medyadan paylaştığı mesaj, takipçilerinin dikkatini çekti.

"HAYATINIZDAN ÇIKAN İNSANLAR İÇİN ÜZÜLMEYİN"

Ece paylaşımında, “Evrenin hayatınızdan çıkardığı insanlar için üzülmeyin. Evren, sizin duymadıklarınızı duyar ve sizin yapamadığınız hamleleri yapar” dedi.