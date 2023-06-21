Eda Ece ile Buğrahan Tuncer evlendi Yasak Elma dizisindeki Yıldız rolüyle tanınan Eda Ece, basketbolcu Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturdu.

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Ünlü oyuncu Eda Ece, tam dört yıldır Anadolu Efes'in basketbolcusu Buğrahan Tuncer ile aşk yaşıyor.

Uzun süredir düğünleri için hazırlık yapan ikili, 4 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı..

Evlendi

Ünlü çift, bugün İstanbul'daki lüks bir otelde dünyaevine girdi.

Deprem bölgesindeki seçmenleri hedef almıştı

Öte yandan Eda Ece, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir ödül töreninde yaptığı açıklamasıyla çok tartışılmıştı.

Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemesine değinen Ece, "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse" demişti.

Kendisine gelen tepkilere ise "Mizahi bir dille ele aldım" diyerek yanıt vermişti...